Джон Маккарти: «Когда я смотрю на Тома Аспиналла, я вижу Кейна Веласкеса»

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) может не добраться до пояса чемпиона из-за травм.

«Каждый раз, когда я смотрю на Тома Аспиналла, знаете, что я вижу? Я вижу Кейна Веласкеса, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Меня настораживает то, что он подвержен травмам. Он сам травмировал свое колено. Для высококвалифицированного спортсмена получить такую травму в тот момент, когда ты выходишь на пик — это дикое невезение.

Он из тех, кто усердно готовится к бою, и в моменте он доходит до точки, когда его тело становится уязвимым. Он напоминает мне Кейна Веласкеса. У него огромный талант, но из-за травм он не может полностью его раскрыть».

Аспиналл получил травму колена во время боя с Кертисом Блейдсом (17-4) на UFC Fight Night 208. Бой состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.