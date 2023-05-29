Президент лиги OPEN FC рассказал, при каком условии готов организовать бой Александру Емельяненко

Президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов прокомментировал поединок Александра Емельяненко и блогера Евгения Ершова.

«Мы с Сашей Емельяненко всегда на связи. В самые светлые и самые трудные моменты мы поддерживаем общение. Это легендарный человек, не смотря на его достаточно серьезные проблемы с алкоголем. Бой против Ершова? Давайте сейчас все возьмем и напишем комментарии под всеми видео с болевым, которым победил Александр, о том, что это театр, подстава или что-то еще? Лучше бы поддержали Александра и пожелали ему выйти из этой тяжелой ситуации. Я бы очень хотел увидеть бой Емельяненко в OPEN FC, но только при одном условии — хорошая форма Саши. У нас есть гонорарные возможности, есть возможности привезти ему хорошего соперника, но только если его форма будет хотя бы такой, какая была перед Дациком. Я верю, что люди способны измениться и выйти из трудных позиций», — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.