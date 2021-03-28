Тренер Волкова рассказал, в чем его подопечный превосходит Нганну

Главный тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко объяснил, по каким трем пунктам его подопечный превосходит новоиспеченного чемпиона Фрэнсиса Нганну.

«Во-первых, Александр еще более умнее, обладает еще более высоким бойцовским IQ. Во-вторых, Александр прекрасно бьет ногами — то, чего нет у Нганну. Его еще не били ногами. В-третьих, как мне кажется, Александр будет более уравновешенно подготовлен. Сейчас я вижу его желание и стремление стать чемпионом. Нганну уже стал чемпионом, Александр хочет стать, поэтому это будет иметь значение», — сказал Кияшко в интервью «СЭ».

«Если дело дойдет до партера, то в этом аспекте у Александра очень большие шансы против Нганну. Борьба будет входить в план на бой. Но сейчас, как вы видите, Нганну показал, что он неплохо защищается от борьбы», — отметил он.

Фрэнсис Нганну эффектно нокаутировал Стипе Миочича в главном событии UFC 260 в Вегасе, став новым чемпионом организации в тяжелом весе.

Одним из главных претендентов на пояс является занимающий 5-ю строчку тяжелого дивизиона Александр Волков.