Российский тяжеловес Александр Волков прокомментировал победное выступление Франсиса Нганну в поединке против Стипе Миочича, отметив, что это был самый лучший бой в карьере камерунца.

«Посмотрел поединок Миочич — Нганну, и хотел бы сказать пару слов о нем. Действительно, Франсис Нганну выглядел очень сильно в этом бою. Наверное, это его лучший бой в карьере. Он показал бойцовский интеллект и тактику на поединок. Работал вторым номером, встречал Миочича на ошибках, защищался от его проходов. Миочич, к сожалению, ничего сделать не смог, выглядел не очень сильным. Поэтому я сомневаюсь, что они проведут незамедлительный реванш», — рассказал Волков в Instagram.

Также спортсмен выразил заинтересованность в поединке с новоиспеченным чемпионом.

«Сейчас изъявил желание драться за пояс Джон Джонс. Безусловно, он достоин, но если вдруг он передумает... Вы мне пишите, готов ли я выйти? Ребята, ну конечно я готов подраться. Ведь именно для этого я здесь. Если же Нганну пока будет занят, а Стипе продолжит карьеру, то готов подраться с ним. Идем за поясом. Будем побеждать», — заключил он.

Нганну нокаутировал Миочича в главном событии шоу UFC 260, который завершился несколько часов назад в Вегасе.

В настоящее время Волков занимает 5-ю строчку рейтинга тяжеловесов и находится в списке главных претендентов на пояс.