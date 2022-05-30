Джон Маккарти назвал бойца, с которым должен подраться Ник Диас

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что 38-летний ветеран и бывший чемпион Strikeforce в полусреднем весе Ник Диас (26-10) должен подраться за титул BMF против 37-летнего полусредневеса Хорхе Масвидаля (35-16).

«Я бы не прочь посмотреть, как Ник Диас сражается за пояс, — сказал Маккарти в своем подкасте Weighing In. — Но я не имею в виду титул чемпиона в полусреднем весе. Как насчет титула BMF? Было бы интересно посмотреть его бой против Хорхе Масвидаля, потому что Масвидаль уже дрался с его братом. Этот бой нужно было организовать сразу же, как только Ник вернулся в UFC».

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после 6-летнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде.

Масвидаль завоевал титул BMF, победив Нейта Диаса (20-13) техническим нокаутом в третьем раунде 2 ноября 2019 года на UFC 244. Турнир прошел в Нью-Йорке, США.