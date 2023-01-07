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Сегодня, 12:57

Тренер Шары Буллета: «Шарабутдин — криптонит для Минеева»

Тренер Амиров рассказал, за счет чего Шара Буллет победил бы Минеева
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) по ударной технике Абдуллах Амиров рассказал, за счет чего его подопечный победил бы чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева.

«Шара — криптонит для Минеева, — сказал Амиров в интервью «СЭ». — Это то, с чем не смог бы справиться Минеев. В первую очередь скорость. Шара очень быстрый, он просто не успел бы за ним при хорошей подготовке. А к Минееву... Я бы ему лично мозги делал бы, чтобы он очень хорошо подготовился, потому что это очень важный бой. Не думаю, что он [Минеев] борец, который смог бы побороть Шару. Тем более при хорошей подготовке... Я лично был уверен, что он бы в итоге боролся, клинчевал. Но в клинче уже Шара его разобьет».

Ожидалось, что Шара Буллет и Минеев встретятся на турнире AMC Fight Nights в марте, но в конце декабря стало известно, что Магомедов перешел в UFC.

Владимир Минеев
ММА
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