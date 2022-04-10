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Сегодня, 16:28

Магомед Магомедов поддержал идею проведения третьего боя Ян — Стерлинг

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец Bellator Магомед Магомедов ответил на вопрос, есть ли смысл в третьем поединке между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Я думаю, что есть смысл. Там не было ничего убедительного, чтобы можно было точку поставить. Опять такой же спорный бой. Я думаю, интересно будет посмотреть еще и третий бой. Я думаю, Петр не раскрылся так, как он обычно дерется. Я борьбу ждал. Думаю, если бы он сам боролся, то держал бы Стерлинга на полу и контролировал. Чересчур осторожничал», — сказал Магомед MMA.Metaratings.ru.

Реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоялся всо-главном событии турнира UFC 273 в Джексонвилле (США). В этом противостоянии российский боец уступил своему сопернику раздельным решением судей. Таким образом, чемпионский пояс UFC в легчайшем весе остался у американца.

Впервые Ян и Стерлинг встретились в октагоне в марте 2021 года на турнире UFC 259. Тогда российский спортсмен потерпел поражение в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomed-magomedov-o-trilogii-yan-sterling-ya-dumayu-chto-est-smysl-petr-ne-raskrylsya-chereschur-ost-1242779/
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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