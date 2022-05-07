Тренер Петра Яна признался, что винит себя за поражение россиянина Алджамейну Стерлингу

Тренер российского бойца Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов рассказал, что спортсмен не смог в полной мере выполнить план на поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга.

«Мы готовили план на бой, но не получилось его до конца раскрыть. Может быть, были какие-то подводные камни. Поражение Петра я принял на свой счет, очень сильно расстроился и отчасти виню себя. Но считаю, что план на бой был подобран правильно.

Я думаю, Петр подзарядился на удар, но где-то нужно было расслабиться. Он был в хорошей форме, хорошо дышал. В лагере Петра было очень много ребят, с которыми мы работали над борьбой. Но, к сожалению, не получилось удержаться плана на бой. Но Петр — крепкий мужик, все принимает и делает работу над ошибками», — цитирует тренера ТАСС.

Поединок состоялся 9 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Ян уступил раздельным решением судей.