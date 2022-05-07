Дрозд считает, что Мейвезер проведет бой с Муром из-за финансовых трудностей

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Флойдом Мейвезером и Доном Мура в рамках боксерского турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ).

«Дон Мур — товарищ, которого никто не знает. Я эту фамилию услышал только во время анонса этого боя, поэтому мало что можно про него самого сказать и про то, что он может. Если смотреть на список его соперников, то у него нет там каких-то великих побед над серьезными ребятами. А Флойд зачем выходит на такой бой? Статус боя вообще непонятен. Допустим, тот же предпоследний поединок против Джека Пола. Здесь хотя бы ясно, что за Джеком есть большая аудитория и он игровой блогер. Очевидно, что у Флойда действительно есть проблемы с финансами и об этом в последнее время все говорят. Возможно, по этой причине проводит подобные поединки. Кто победит? Должен победить Флойд Мейвезер, а по факту будем смотреть», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.