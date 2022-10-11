Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 октября, 14:22

Тренер О'Мэлли назвал главную проблему для Яна в бою с Шоном

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Тренер Шона О'Мэлли (15-1) Тим Уэлч сомневается, что Петр Ян (16-3) сможет разгадать стиль ведения боя американца за 15 минут.

«Петр — это терминатор. Он финиширует оппонентов в поздних раундах. Он всегда включается в поздних раундах, — отметил Уэлч в интервью MiddleEasy. — Он пытается прочитать стиль соперника. Прочитать стиль Шона за 15 минут — это реально сложная задача. Мы спарринговали с бойцами высокого уровня, и всем им было тяжело понять стиль Шона. Так что если Петр захочет прочитать его стиль, это будет настоящей проблемой».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соннен рассказал, в каком случае Оливейра точно проиграет Махачеву

Тренер О'Мэлли дал прогноз на бой Стерлинга и Ти Джея Диллашоу
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости