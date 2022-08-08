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Сегодня, 10:15

Тренер Диаса: «Нейт должен завести Чимаева в глубокие воды»

Тренер Диаса считает, что боец лучше Хамзата Чимаева на земле
Давид Хачатрян
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Сезар Грейси, долгие годы тренирующий братьев Диас, считает, что Нейт Диас (20-13) лучше Хамзата Чимаева (11-0) на земле. Также он заявил, что Диас должен дать тяжелый бой шведу.

«Чимаев находится под давлением, потому что хочет закончить этот бой довольно быстро. Если он выйдет в клетку таким же жестким, то это пойдет на пользу Нейту, — отметил Грейси в интервью Submission Radio. — Мне кажется, что Нейт должен завести его в глубокие воды. Очевидно, что для этого он должен быть в форме. Но Нейт всегда в форме. В этом поединке я отдаю преимущество Нейту. В грэпплинге он лучше. Как бы то ни было, он сражается против молодого сильного парня. Нас ожидает тяжелый бой, но мы можем найти способ его выиграть».

Бой Диаса и Чимаева возглавит UFC 279. Турнир состоится 10 сентября в «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Нейт Диас
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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