Тренер Альберт Кармазян рассказал, в какой момент он понял, что бой Максима Щербакова (Макса Топора) и Максима Новоселова был постановочным.

«Что я могу о нем сказать? Гнилой и беспринципный человек, — сказал Кармазян «СЭ». — Никакого морального принципа у человека нет. Никаких понятий человеческих, ничего святого. Его икона и Бог — это деньги. Он просто раб бумаги».

«В какой момент я понял, что бой постановочный? В первом раунде. Тогда, когда Новоселов прижал его к канатам и задел одним из своих попаданий. Я не знаю, как Топора так шатнуло, что он улетел... Просто актер индийского кино. Вот ему бы там сниматься — тогда было бы вообще четко».

«Ладно, предположил, что такой жесткий и тяжелый удар у Максима Новоселова. Топор падает, но почему [Новоселов] не добивает в первом раунде? Потому что перед боем я ходил и говорил менеджеру, что ставка будет такая, что Топор упадет во втором раунде. Вы знаете, как работают букмекеры. Там ставка на конкретный исход в бою».

«Топор говорит, что выходил на бой после отравления? Я не знаю. Кто-то возможно его отравил, потому что я его перед боем выводил из запоев. Я его выводил из запоев, волновался за то, где он будет ночевать, обеспечивал ему ночлег. Не только я, но и мои друзья из его компании, его же спонсоры, которые финансово поддерживали, давали ему провести лагерь перед боем с Большим Папой (Денис Вильданов. Топор нокаутировал в первом раунде. — Прим. «СЭ»). Ему все помогали вокруг — в том числе его менеджер Виталий Тарасов, который следил за происходящим, чтобы этот бой состоялся. Пацан, вместо того чтобы сказать: «Спасибо, ребята, я был в неадекватном состоянии, и вы меня вывели, обратно поставили на ноги и запустили на бой», сливает бой».

«Ставка 100 процентов была сделана на то, что Топор проиграет во втором раунде, — уверен тренер. — Просто случайно попали и не добили. Во втором раунде Макс случайно попал один раз, сверху на него Новоселов куда-то посмотрел и начал отходить. Он отошел к канатам, а ему закинули какой-то корявый тычок куда-то — то ли в плечо, то ли в блок. [Топор] падает, а рефери останавливает бой. Удар был даже не в голову, а в плечо или в блок. Он падает. Человек, который в нокдауне... Черт, вы можете себе представить, что человек после этого заявление в полицию пишет... Вы представляете, какой он человек?»

28 января состоялся турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном карде которого Макс Топор досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его.