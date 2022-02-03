Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:13

Райан Бейдер: «Кори Андерсон будет угрожать Немкову тейкдаунами, измотает и выиграет бой»

Бейдер считает, что Андерсон измотает Немкова и выиграет бой на Bellator
Никита Горшенин
Корреспондент
Райан Бейдер.
Фото Getty Images

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер поделился прогнозом на поединок Вадима Немкова и Кори Андерсона.

«Немков очень хорош, очень динамичный ударник, здорово использует кики, — сказал Бейдер в интервью YouTube-каналу Shack MMA. — Но проблема в том, что его можно перевести и после перевода он замедляется. Он тратит много энергии, вставая из партера. Думаю, если бы Фил Дэвис сделал ставку на тейкдауны в первых раундах, он мог бы выиграть у него.

И думаю, это как раз то, что будет делать сам Кори — ставка на тейкдауны в начале боя, изматывание Немкова борьбой. Если вы замедляете всю эту динамику Немкова в стойке, то он уже другой боец. Кори очень умен в использовании борьбы, и склоняюсь к тому, что он выиграет бой».

Немков и Андерсон подерутся в финале Гран-при полутяжелого веса Bellator. Точной даты поединка пока нет, по словам президента организации Скотта Кокера, бой может пройти в конце феврале — начале марта.

Вадим Немков
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Кармазян: «Макс Топор — актер индийского кино и раб бумаги. Его икона — это деньги»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...