Райан Бейдер: «Кори Андерсон будет угрожать Немкову тейкдаунами, измотает и выиграет бой»

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер поделился прогнозом на поединок Вадима Немкова и Кори Андерсона.

«Немков очень хорош, очень динамичный ударник, здорово использует кики, — сказал Бейдер в интервью YouTube-каналу Shack MMA. — Но проблема в том, что его можно перевести и после перевода он замедляется. Он тратит много энергии, вставая из партера. Думаю, если бы Фил Дэвис сделал ставку на тейкдауны в первых раундах, он мог бы выиграть у него.

И думаю, это как раз то, что будет делать сам Кори — ставка на тейкдауны в начале боя, изматывание Немкова борьбой. Если вы замедляете всю эту динамику Немкова в стойке, то он уже другой боец. Кори очень умен в использовании борьбы, и склоняюсь к тому, что он выиграет бой».

Немков и Андерсон подерутся в финале Гран-при полутяжелого веса Bellator. Точной даты поединка пока нет, по словам президента организации Скотта Кокера, бой может пройти в конце феврале — начале марта.