Кармазян о решении бойца Топора написать на него заявление в полицию: «Он по жизни ведет себя как телка»

Тренер по боксу Альберт Кармазян прокомментировал решение бойца Максима Щербакова по прозвищу Макс Топор написать на него заявление в полицию.

«Честно сказать, я просто в шоке. У меня нет слов, а одни эмоции, — сказал Кармазян «СЭ». — Я просто не могу представить низость этого человека. Я просто в шоке. Это не описать словами. Человек, который сам провоцирует конфликт, человек, который продается и сам же пишет заявление... Да пускай пишет. Что он о себе думает? Я просто не могу понять. Кто и что он? Очень сложно уместить слова, если честно. Такого от него я не ожидал. Такой подлый поступок. Короче говоря, где я его увижу, там я у него и спрошу в любом случае, так как уже это не по-человечески. Это переходит в другую сторону. Будем разговаривать в любом случае. Где бы я его ни увидел, он получит свое по заслугам».

«Почему он так решил сделать спустя несколько дней после драки? Потому что он по жизни ведет себя как телка, — считает Кармазян. — Он не может с ходу принимать решения. Он мнимый пацан, который сомневается в себе 1000 раз. Человек без какого-либо внутреннего стержня, без каких-либо принципов, неблагодарный. Поэтому он посидел, посмотрел, что все это в свет вылилось, а потом написал на меня заявление. Не хочу на три буквы посылать».

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.