Тренер Хабиба считает Трампа лучшим президентом в истории США: «Он воцарил мир во всем мире»
02:23
Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — в интервью «СЭ» назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
«Думаю, что Трамп — лучший президент в истории США, — сказал Мендес. — За мою жизнь — точно. Многие не замечают хорошие вещи, которые он сделал. Но он воцарил мир во всем мире. Он помирил ОАЭ и Израиль. У него много достижений, он сделал немало хорошего. Хотя это все политика, давайте лучше к другой теме».
(Никита Горшенин)
Полную версию интервью с Хавьером Мендесом можно прочитать здесь
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