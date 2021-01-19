Тренер Хабиба считает Трампа лучшим президентом в истории США: «Он воцарил мир во всем мире»

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — в интервью «СЭ» назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.

«Думаю, что Трамп — лучший президент в истории США, — сказал Мендес. — За мою жизнь — точно. Многие не замечают хорошие вещи, которые он сделал. Но он воцарил мир во всем мире. Он помирил ОАЭ и Израиль. У него много достижений, он сделал немало хорошего. Хотя это все политика, давайте лучше к другой теме».

(Никита Горшенин)

Полную версию интервью с Хавьером Мендесом можно прочитать здесь