Тренер Хабиба считает, что Джейк Пол способен победить Конора Макгрегора

Блогер-боксер Джейк Пол способен победить в боксерском поединке бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора. Такое мнение в интервью BetWay высказал главный тренер зала American Top Team Хавьер Мендес, под руководством которого Хабиб Нурмагомедов тренировался в Америке на протяжении восьми лет.

«У Джейка много преимуществ перед Конором. Габариты — один из самых важных, — сказал Мендес. — Плюс тот факт, что он три с лишним года боксирует с хорошими профессионалами, которые знают, что делают. Так что ему вообще не стоит бояться Конора. Кого ему стоит опасаться, так это таких людей, как Канело Альварес. Канело просто разобьет его за один раунд. Против таких парней у него шансов нет, а вот в бою против Конора они, безусловно, будут. У Джейка перед ним есть преимущество в габаритах и в мощи. Да, у него нет такого боевого опыта, но он уже давно занимается сугубо боксом. Конор же не занимается сугубо боксом».

В этом году 24-летний Джейк Пол в боксерских поединках нокаутировал экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена и победил раздельным решением судей экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.