Чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджемейн Стерлинг дал прогноз на бой Петра Яна против Кори Сэндхагена за временный титул.

«Я попросил поединок в декабре, — цитирует Sports Keeda Стерлинга. Однако возможно, бой Яна с Сандхагеном будет войной, и тогда мы не подеремся до января или даже февраля. Если этот бой не затянется, то я считаю, что у Сандхагена будут очень хорошие шансы побить Яна. Я действительно так думаю.

Я думаю, один из парней чрезвычайно тяжелый на ногах, а второй — очень динамичный и может закончить поединок в любую секунду. Я говорю про Кори Сандхагена. Так что если он быстро финиширует Яна, то я думаю, что нам, возможно, удастся провести с ним реванш в декабре".

Поединок Ян — Сэндхаген состоится 30 октября на UFC 267.