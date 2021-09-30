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Стерлинг — о бое Ян — Сэндхаген: «Кори может закончить поединок в любую секунду»

12:21
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Чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджемейн Стерлинг дал прогноз на бой Петра Яна против Кори Сэндхагена за временный титул.

«Я попросил поединок в декабре, — цитирует Sports Keeda Стерлинга. Однако возможно, бой Яна с Сандхагеном будет войной, и тогда мы не подеремся до января или даже февраля. Если этот бой не затянется, то я считаю, что у Сандхагена будут очень хорошие шансы побить Яна. Я действительно так думаю.

Я думаю, один из парней чрезвычайно тяжелый на ногах, а второй — очень динамичный и может закончить поединок в любую секунду. Я говорю про Кори Сандхагена. Так что если он быстро финиширует Яна, то я думаю, что нам, возможно, удастся провести с ним реванш в декабре".

Поединок Ян — Сэндхаген состоится 30 октября на UFC 267.

Дополнительная информация:

https://www.sportskeeda.com/mma/news-ufc-267-aljamain-sterling-weighs-cory-sandhagen-vs-petr-yan-feels-sandman-get-better-no-mercy

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Никита Карин все материалы автора

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