Стерлинг — о бое Ян — Сэндхаген: «Кори может закончить поединок в любую секунду»
Чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджемейн Стерлинг дал прогноз на бой Петра Яна против Кори Сэндхагена за временный титул.
«Я попросил поединок в декабре, — цитирует Sports Keeda Стерлинга. Однако возможно, бой Яна с Сандхагеном будет войной, и тогда мы не подеремся до января или даже февраля. Если этот бой не затянется, то я считаю, что у Сандхагена будут очень хорошие шансы побить Яна. Я действительно так думаю.
Я думаю, один из парней чрезвычайно тяжелый на ногах, а второй — очень динамичный и может закончить поединок в любую секунду. Я говорю про Кори Сандхагена. Так что если он быстро финиширует Яна, то я думаю, что нам, возможно, удастся провести с ним реванш в декабре".
Поединок Ян — Сэндхаген состоится 30 октября на UFC 267.
Дополнительная информация:
https://www.sportskeeda.com/mma/news-ufc-267-aljamain-sterling-weighs-cory-sandhagen-vs-petr-yan-feels-sandman-get-better-no-mercy
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