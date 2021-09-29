Уайт вновь проехался по Де Ла Хойе: «Вы знаете, насколько сильно я презираю этого человека»

Президент UFC Дана Уайт жестко проехался по легенде бокса, а ныне промоутеру Оскару Де Ла Хойе, с которым он конфликтует с 2017 года.

«Я сказал это [Де Ла Хойе] вчера, и я скажу это ему снова: он достиг невероятных высот в боксе, но вне ринга этот парень — гребаный неудачник, — сказал Уайт на пресс-конференции после последнего шоу Contender Series. — Он лжец, и вы знаете, насколько сильно я презираю этого человека. Это единственная причина, по которой я вообще, черт возьми, вообще говорю о нем. Вот и все. Это в последний раз. Я не собираюсь повторять об одном и том же снова и снова».

«В прошлый раз, когда он говорил о том, что я якобы недоплачиваю бойцам, в эфире ESPN я детально объяснил, почему он лгал. Теперь это вновь повторяется, понимаете? И этот парень все еще продолжает открывать свою большую гребаную пасть», — отметил Уайт.

Бывший боксер Де Ла Хойя в очередной раз раскритиковал UFC за низкие гонорары бойцов вскоре после поединка между Александром Волкановски и Брайаном Ортегой на турнире UFC 266.

Уайт, в свою очередь, привел аргументы в свою пользу: «Я хочу озвучить вам информацию касательно выплат бойцам, которые дрались 9 июня 2021 года. Итак, это кард турнира, который устроил этот придурок, ясно? Было девять боев — то есть суммарно 18 бойцов. Общая сумма, выплаченная всем участникам карда, составила 36,500 долларов. Средний гонорар участнику турнира Golden Boy Promotions составил 2000 долларов».

«Он беспокоится о том, что Александр Волкановски мало зарабатывает. Хорошо, но ему [Волкановски] за то, что он вышел в экипировке UFC Venum заплатили больше, чем Оскар Де Ла Хойя заплатил своим бойцам, которые бились на том его турнире. Я говорю суммарно. Понимаете, о чем я? За выход на бой в экипировке Venum ему заплатили больше, чем Оскар заплатил всем бойцам. Я мог бы продолжить развивать эту тему, но, черт возьми, я думаю, что вы и так прекрасно понимаете, что он лжец», — добавил Уайт.

Волкановски победил Ортегу единогласным решением судей. Согласно официальной информации действующий чемпион за этот поединок заработал 492,000 долларов.