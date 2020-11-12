Тренер Хабиба рассказал, что его больше всего пугает, когда он приезжает в Дагестан

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его пугает больше всего, когда он приезжает в Дагестан.

Ранее Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram пост с призывом к согражданам быть осторожнее на дорогах.

«Да, это мудрое послание. Каждый раз, когда я приезжаю в Дагестан, больше всего беспокоюсь из-за того, что все водят, совершенно не обращая внимания на правила дорожного движения», — написал в комментариях под постом Хабиба Мендес.