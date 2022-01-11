Тренер Гана: «Шансы Сирила на победу с Нганну никак не упадут, если меня не будет в его углу»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в разговоре с Youtube-каналом «La Sueur» заявил, что его боец спокойно сможет обойтись без главного тренера в своем углу во время титульного поединка на UFC 270.

— Я правильно понимаю, что вы — главное оружие Сирила Гана в бою против Нганну?

— Нет. Говорю со всей искренностью и без ложной скромности. Роль тренера существенна в подготовке к бою. Без хорошего тренера в подготовке боец чувствует себя, как пилот самолета, который летит на глазок. Без диспетчера, маршрута и аэродромного локатора. Но если мы берем сам поединок, я уверен — даже если бой Сирила состоится завтра, и в его углу будет другой наш тренер, Бенджамин Сарфати — его шансы на победу будут теми же, что и со мной. Самая важная часть — это подготовка. С той формой, которая уже сейчас есть у Сирила, его шансы на победу никак не изменятся от того, буду ли я в его углу или нет. Потому что мы уже кое-что приготовили с ним к сопернику. У Сирила уже есть план, и он знает, что нужно делать для победы. Мое отсутствие никак не уменьшит его шансы.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января в главном событии вечера UFC 270 в Анахайме.