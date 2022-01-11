Тренер Гана: «Из 7 миллиардов людей на планете вы не найдете двух настолько разных, как Сирил и Нганну»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес назвал предстоящий поединок ними — самым притягательным в истории тяжелого веса ММА.

«Это самый притягательный бой в истории тяжелого веса ММА. Из 7 миллиардов людей, живущих на планете, вы не найдете двух, которые настолько сильно бы отличались друг от друга. Я не уверен, что люди когда-либо видели кого-то, кто способен генерировать такую силу, как Франсис Нганну. И кого-то, кто способен так ускользать от силы и так читать бой, как Сирил Ган.

Я горжусь, что на моей жизни выпал такой бой. И что я причастен к его истории. Честно, я бы хотел посмотреть этот бой дома — с ведром попкорна и бутылкой воды. Сидя у телевизора — так, как сидели наши родители и смотрели бой Али и Формана в Киншасе. Этот бой [Нганну — Ган] - это уровень «boma ye» (Когда Али выходил на бой с Форманом, конголезцы кричали: «Ali, boma ye!» — «Али, убей его!» — прим.). И зрители поймут это, когда поединок начнется".

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января в главном событии вечера UFC 270 в Анахайме.