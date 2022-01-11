ACA проведет 16 турниров с общим бонусным фондом в 1 миллион долларов в 2022 году

Президент ACA Алексей Яценко рассказал о планах промоушена на 2022 год.

«В 2022 году мы проведем 16 турниров, общий бонусный фонд которых превысит миллион долларов. По итогам каждого события 50 тысяч долларов выплачивается за лучшее выступление, а также выплачиваются бонусы за яркие досрочные окончания боя техническим действием. Основная локация турниров в 2022 году с учетом ограничительных последствий пандемии остается — Россия, но мы планируем проведение определённого количества турниров и за рубежом», — приводит пресс-служба ACA слова Яценко.

На первом в 2022 году турнире ACA в Грозном состоятся два чемпионских боя. Магомедрасул Гасанов будет защищать титул чемпиона в среднем весе в поединке против Абдул-Рахмана Джанаева в рамках главного боя ACA 135. В со-главном бою вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе оспорят Имран Букуев и Мурад Зейнулабидов. Турнир состоится 28 января.