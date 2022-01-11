Боец ММА Хамитов задержан и избит в Казахстане

В Казахстане ОМОН задержал местного бойца ММА Куата Хамитова. Об этом сообщает YouTube-канал «БАСЕ».

Ранее Хамитов высказывался в поддержку протестующих в Казахстане и участвовал в митингах.

«Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами, — писал он в Instagram. — Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень».

Участники акций протеста в Казахстане выступали, в частности, против повышения цен на газ. По информации казахстанских СМИ, в данный момент Куат Хамитов в Департаменте комитета национальной безопасности города Алма-Ата.

33-летний Хамитов выступает в легкой весовой категории. Он одержал 24 победы при двух ничьих и шести поражениях.