Рэй Манчини рассказал, почему Бивол побьет Канело

Экс-чемпион мира в легком весе, телекомментатор Рэй Манчини заявил, что он поставит на россиянина в поединке между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

«Поставлю на Бивола, потому что он прирожденный полутяж, — сказал Манчини в интервью YouTube-каналу iFL TV. — Многие говорят, что Канело выбирает себе соперников. Нет, это неправда. Канело дерется с лучшими. Единственный боксер, который доставит Канело еще больше проблем, — это Дэвид Бенавидес. Он молодой, быстрый и неплохо двигается. У Канело всегда были проблемы с боксерами, которые хорошо двигаются.

Канело дерется со здоровенными бойцами. Большая часть из них плохо двигается на ногах. Бивол все же умеет двигаться. Как минимум двигается он лучше, чем Сергей Ковалев. С нетерпением жду боя".

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.