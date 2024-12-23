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Сегодня, 16:50

В ACA назвали новую дату боя Резников — Раисов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Реванш между россиянином Юсуфом Раисовым и представителем Казахстана Артемом Резниковым пройдет 8 февраля, сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

Бой состоится в рамках турнира ACA 183 в Краснодаре на арене «Баскет-Холл». Формат — 5 раундов.

Реванш должен был пройти 15 декабря на ACA 182 в Москве, однако за 2 дня до боя Резников снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Спортсмены уже дрались в сентябре 2020 года, тогда судейским решением победил представитель Казахстана.

29-летний Раисов — бывший чемпион АСА в полулегком весе. Его статистика в ММА — 19 побед и 3 поражения.

32-летний Резников — финалист гран-при АСА в легком весе (2022), на его счету в ММА 24 победы и 7 поражений.

Артем Резников
Юсуф Раисов
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