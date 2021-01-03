Тренер Емельяненко объяснил, почему Федор стал проигрывать: «Не помню боя, чтобы он дрался без травмы»

Бывший тренер Федора Емельяненко — Александр Мичков — в интервью «СЭ» объяснил спад в карьере Емельяненко травмами бойца.

Емельяненко не проигрывал почти 10 лет, стал чемпионом Rings и Pride в тяжелом весе, однако в 2010-2011 годах потерпел три поражения подряд. В 2012-м он завершил карьеру, в 2015-м вернулся в ММА и выступает до сих пор. Всего на счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений.

«Травмы. В основном все из-за них, — сказал Мичков, тренировавший Емельяненко с 2010 по 2016 годы. — Тот режим, который был раньше, пришлось поменять. Раньше Федор выполнял один объем работы, а потом, когда появились болячки, все сократилось на 50 процентов. Любой боец помнит, что вчера делал столько-то, а сегодня уже в два раза меньше. Психологически это напрягает, теряется уверенность. Внешне не видно, но боец горит внутри. Эта неуверенность и лишняя напряженность, скованность могут повлиять на скорость. Человек готовится, но боится. Вдруг обострится травма? Все в облегченном режиме, а соперник как пахал, так и пашет. Все равно, все живые люди, у всех есть нервы. Это сказывается».

«У него постоянно ломались руки, — отметил тренер. — Да я даже не вспомню, был ли бой, на который Федя выходил без травмы. Переломы рук, большого пальца ноги за неделю до боя — за два дня до вылета в Японию он сломал во время спарринга большой палец правой ноги. Я говорил ему: «Давай откажемся от боя», а он мне: «Нет, я столько пахал, я поеду. Ни за что не откажусь». У него постоянно были травмы. Если руки и ноги целы — значит, у него рассечение переносицы или брови».

«Если мы не увидели травму — он и не скажет, — сказал Мичков. — За неделю до боя с Бейдером (26 января 2019 года. — Прим. «СЭ»), который он проиграл, он переболел. Температура была под 39 градусов. Предлагали ему: «Давай снимешься с боя», а он не хотел. Температура три дня держалась. Вся база, с которой он подошел к бою, опустилась на ноль после такой температуры».

По словам специалиста, самая серьезная травма Емельяненко — травма спины. «Не смогу вспомнить, перед каким боем это было, но он весь сбор не боролся. Так, возился в партере. Несмотря на это, выходил и дрался», — отметил тренер.

У Емельяненко 15 побед болевыми и удушающими приемами, однако в последний раз он выигрывал таким образом в 2008 году. Мичков объясняет это травмами Федора. «У него нормально получается в ударке, он бьет и нокаутирует, или в партере добивает. Борьба очень энергозатратна, плюс травмы спины и суставов. Это чревато последствиями. Можно усугубить травму в борьбе», — сказал тренер. (Илья Андреев)

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