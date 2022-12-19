Тренер Царукяна оценил шансы Армана в бою с Махачевым

Сергей Торосян, тренер легковеса UFC Армана Царукяна (19-3), считает, что Царукян может составить хорошую конкуренцию чемпиону UFC в легком дивизионе Исламу Махачеву (23-1), если будет тренироваться в России. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Арман Царукян — это главная угроза для Махачева в легком весе?

— Не буду такими словами кидаться, но это угроза. Угроза, только если он будет тренироваться на территории Российской Федерации. Если он будет тренироваться в нашем зале, я уверен, что это будет очень сложный бой для Махачева.

Я не могу сказать, что явно Махачева переедет Царукян. И Махачев тоже явно не переедет Царукяна. При наличии хорошего времени для подготовки, при наличии всего необходимого, я думаю, что мы можем подготовиться за 6-8 месяцев к Махачеву очень достойно, так, чтобы бой был примерно таким, как первый. Чтобы была интрига. И перевес на чьей стороне будет, я не знаю. Не могу сказать, что однозначно выиграет Арман или Махачев.

Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым (24-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.