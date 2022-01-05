Тренер АКА по джиу-джитсу: «Благодаря моей технике Хабиб улучшил контроль на земле и стал забирать спину»

Тренер американского зала АКА по джиу-джитсу Леандро Виейра в разговоре с Youtube-каналом «Portal Vale Tudo» объяснил, как он вывел партерную технику контроля Хабиба Нурмагомедова на другой уровень.

Ведущий: «Леондриньо, ты постоянно упоминаешь термин «контроль колена». Я правильно понимаю, что это та позиция, которую постоянно использовал Хабиб, когда не давал соперникам повернуться на бок и встать?»

Леандро Виейра: «Так и есть. Когда-то я сам любил проходить гард за счет силы и давления. Но потом мой брат показал мне позиции с Leg drag и контролем колена. Это великолепная система контроля на земле, которая позволяет не тратить много сил. Мы так и называем ее «KC» — «knee control». Ее мне показал брат, эта техника проистекает из leg drag. Ты сваливаешь, протаскиваешь ноги соперника на сторону, придавливаешь его бедро своим коленом и обходишь сбоку его гард, заходя за спину. Или просто остаешься сбоку. Контроль колена здорово помогает держать соперника на земле с помощью ног и бедер. Благодаря этому вы не задействуете руки, они высвобождаются для работы над сабмишеном или ударов. Вот, что самое крутое в контроле коленом — руки свободны, а соперник не может встать. Благодаря этой технике меня зауважали звезды зала — Ди Си, Кейн, Люк, Хабиб. Они все захотели освоить ее, поняли, как хороша эта система контроля на земле»

Ведущий: «Раньше все думали, что его техника контроля из самбо и борьбы. А оказывается, это пришло от твоего брата, который научил ей тебя»

Леандро Виейра: «Это техника называется «Leg Drag». Вы сваливаете на бок ноги соперника и придавливаете его бедро коленом. Колено вдавливает бедро с боковой его части. В этой позиции у вас два выбора — вы давите его ногу и остаетесь сбоку, или обходите его гард и заходите за спину. Мне нравится в Leg Drag одна позиция, она тоже довольно традиционная, когда вы протискиваете колено между ног и проходите в маунт. Это база контроля колена. То, что делает Хабиб и все эти топовые ребята. Эта техника позволяет забрать спину. Если вы посмотрите на стиль Хабиба, раньше он переводил ребят, они вставали, и он переводил их снова. Он боролся много руками, переводил снова и снова. Но потом, спустя время, его соперники перестали вставать. Он переводил их и забирал спину. Борцы и самбисты не забирают спину в таком ключе. Поэтому мне стоило большого труда уговорить Хабиба и Ди Си забирать ее.

Помню, как Хабиб сказал мне: «Мастер, я не люблю забирать, атаковать спину. Это не для меня. Это не будет работать». Но я сел с ним, объяснил позицию, он все понял и сказал. «К этому бою я уже не успею наработать ее, но в следующем поединке применю». Самое невероятное и экстраординарное качество Хабиба — в каждый новый кэмп он приходил более сильным. Сильнее, чем был до прошлого боя. И вот когда прошел тот бой, он вернулся в кэмп, до следующего поединка оставалось 8 недель, и вот тогда он начал забирать спины и сабмитить. Мне уже больше не нужно было много говорить. Конечно, мы работали над деталями, но он уже сам начал атаковать спину и понял эту позицию».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020-го. Последние три поединка в UFC он выиграл сабмишенами.