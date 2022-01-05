Тренер американского зала АКА по джиу-джитсу Леандро Виейра рассказал, чем его поразил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Самое невероятное и экстраординарное качество Хабиба — в каждый новый кэмп он приходил более сильным. Сильнее, чем был до прошлого боя», — сказал Виейра в интервью Youtube-каналу «Portal Vale Tudo».

Нурмагомедов закончил карьеру в октябре 2020-го, победив в последнем поединке Джастина Гэтжи удушающим приемом на UFC 254 в Абу-Даби.