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Тренер АКА по джиу-джитсу: «Самое невероятное качество Хабиба — в каждый лагерь он приходил более сильным»

20:04
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Тренер американского зала АКА по джиу-джитсу Леандро Виейра рассказал, чем его поразил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Самое невероятное и экстраординарное качество Хабиба — в каждый новый кэмп он приходил более сильным. Сильнее, чем был до прошлого боя», — сказал Виейра в интервью Youtube-каналу «Portal Vale Tudo».

Нурмагомедов закончил карьеру в октябре 2020-го, победив в последнем поединке Джастина Гэтжи удушающим приемом на UFC 254 в Абу-Даби.

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Никита Горшенин все материалы автора
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