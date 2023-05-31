Тренер Адесаньи: «Уиттакер не заслуживает драться за пояс»

Юджин Бареман, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-2) считает, что экс-чемпион Роберт Уиттакер (24-6) не сделал ничего, чтобы заслужить третий бой с Адесаньей.

«Сколько побед у него было с тех пор, как мы в последний раз с ним дрались? Думаю, одна. Мы дрались с ним, и с тех пор он выходил в октагон всего раз. Я хочу сказать, что мы предпочитаем больше не драться с Робертом, потому что мы уже дважды побеждали его, и после того поражения он не сделал ничего особенного, чтобы заслужить еще один бой. Поэтому мы бы хотели провести поединок с южноафриканцем [дю Плесси]», — сказал Бареман Sky Sports New Zealand.

Уиттакер и Дрикус дю Плесси (19-2) подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.