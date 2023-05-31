Чемпион PFL провалил допинг-тест и отстранен от следующего боя

31-летний полутяжеловес Роб Уилкинсон (18-2) провалил допинг-тест после победы над бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Тиаго Сантосом (22-12) на PFL 1 в апреле, сообщает инсайдер Алекс Бехунин.

Таким образом, Уилкинсон был снят с поединка с Таем Флоресом (12-4) на PFL 4, который состоится 8 июня в Атланте, США.

Теперь Флорес встретится с ветераном PFL Дэном Споном (19-8), который выступает в лиге с 2018 года.

Уилкинсон не первый полутяжеловес PFL, который провалил допинг-тест и был отстранен от участия в турнирах. Ранее допинг-тест провалили российский тяжеловес, экс-чемпион Eagle FC Ризван Куниев (12-2), бывшие бойцы UFC бразилец Сантос и поляк Кшиштоф Йотко (24-7), а также бразилец Бруно Каппелоцца (16-6).