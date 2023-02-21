Тренер Адесаньи против незамедлительного реванша с Перейрой

Юджин Бареман, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-2), не хочет, чтобы его подопечный провел следующий бой против действующего чемпиона Алекса Перейры (7-1).

«Если бы у меня был выбор, а часто у меня его нет, то я бы, наверное, подождал подольше, чтобы дать Исраэлю чуть больше времени на восстановление, — сказал Бареман в эфире The MMA Hour. — Я бы поступил так, как поступают в боксе. Я бы сперва дал ему пару разогревочных боев, а потом свел с Перейрой. Но в UFC у нас нет такого выбора, и, честно говоря, Исраэль на 100 процентов уверен, что именно он должен стать следующим, кто будет драться с Алексом Перейрой. Вне всяких сомнений».

Адесанья подерется с Перейрой 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.