Трамп пожелал удачи Ковингтону в поединке с Вудли. В ответ боец попытался поцеловать руку президента

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи бойцу UFC Колби Ковингтону в предстоящем поединке против бывшего чемпиона организации в полусреднем весе Тайрона Вудли.

— Я буду смотреть бой Колби, я его большой фанат, — сказал Трамп. — Колби — победитель и чемпион. Это будет невероятный вечер и отличный поединок. Хочу пожелать Ковингтону удачи в предстоящем бою. Удачи, чемпион.

После этих слов Ковингтон пожал Трампу руку и попытался поцеловать ее.

Поединок Тайрона Вудли и Колби Ковингтона состоится 19 сентября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 178.