Тарасов обвинил Чоршанбе в употреблении «химии» перед боем с Солониным

Блогер и самбист Артем Тарасов оценил подготовку Никиты Солонина к бою против Чоршанбе Чоршанбиева. Также он обвинил Чоршанбе в употреблении допинга.

«Солонин хорошо подготовился к бою. Понятное дело, что он выглядит пуфиком, но он — деревенский пацан. Чоршанбе был очень сильно нахимичен. Это было заметно особенно в захвате, где Никита казался просто щеночком. Но в целом Никита чувствовал себя нормально. Он был именно не на препаратах, а Чоршанбе, как мне показалось, был на очень сильных препаратах, что, в принципе, ему дало силу и преимущество», — заявил Тарасов в интервью «СЭ».

Бой Солонина против Чоршанбиева состоялся в лиге Hardcore Fighting Championship, а его итогом стала ничья. По ходу боя Чоршанбе нанес несколько ударов по затылку соперника, за что с него сняли баллы. Перед оглашением вердикта команде Солонина предложили экстра-раунд, чтобы выявить сильнейшего, однако Тарасов отказался выпускать товарища по команде на дополнительную двухминутку.

(Ислам Бабаджанов)