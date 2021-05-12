Тарасов обвинил Чоршанбе в употреблении «химии» перед боем с Солониным
Блогер и самбист Артем Тарасов оценил подготовку Никиты Солонина к бою против Чоршанбе Чоршанбиева. Также он обвинил Чоршанбе в употреблении допинга.
«Солонин хорошо подготовился к бою. Понятное дело, что он выглядит пуфиком, но он — деревенский пацан. Чоршанбе был очень сильно нахимичен. Это было заметно особенно в захвате, где Никита казался просто щеночком. Но в целом Никита чувствовал себя нормально. Он был именно не на препаратах, а Чоршанбе, как мне показалось, был на очень сильных препаратах, что, в принципе, ему дало силу и преимущество», — заявил Тарасов в интервью «СЭ».
Бой Солонина против Чоршанбиева состоялся в лиге Hardcore Fighting Championship, а его итогом стала ничья. По ходу боя Чоршанбе нанес несколько ударов по затылку соперника, за что с него сняли баллы. Перед оглашением вердикта команде Солонина предложили экстра-раунд, чтобы выявить сильнейшего, однако Тарасов отказался выпускать товарища по команде на дополнительную двухминутку.
(Ислам Бабаджанов)
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