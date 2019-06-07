Тони Фергюсон высказал свое отношение к Федору Емельяненко

Американский боец UFC Тони Фергюсон​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о бое с Дональдом Серроне, Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Поединок с Серроне пройдет 8 июня.

– Что вы думаете о Федоре Емельяненко? Великий боец?

– Он в порядке. Хороший чемпион. Думаю, любой человек, кто в полной мере предан спорту, реально хорошо выступает и продвигает свои ценности, – классный. Уважаю его.

– Вам не кажется, что ему не стоит возвращаться после поражения от Бейдера?

– Не мне решать. Я не особо слежу за UFC за исключением реально значимых боев. В нашем спорте слишком много политики. Для меня недопустимы две темы – политика и религия, и сейчас мы близки к тому, чтобы поссориться. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Фергюсона