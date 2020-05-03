Тони Джонсон: «Если ты русский, то не убегаешь и не отступаешь, а сражаешься»

Тони Джонсон поделился мнением о российских бойцах. В своем последнем поединке он уступил Евгению Гончарову на ACA 97.

- 14 апреля вы опубликовали в Instagram фото с поединка с Александром Волковым с подписью: «По крайней мере, он не убегал». К кому вы обращались?

— Я намекал на Гончарова. (Смеется.) В нашем представлении русские — очень волевые ребята, — цитирует Джонсона RT. — Будь то борьба, гимнастика, смешанные единоборства. Гончаров избегал боя со мной, и это плохо. Если ты русский, то не убегаешь и не отступаешь, а сражаешься.

Я стоял и сражался. А в первом раунде джебом чуть было не отправил его на канвас. Я сражался, владел инициативой, а он убегал. Не думаю, что при таких раскладах он заслуживал победы.

Реванш? Только если убегать не будет