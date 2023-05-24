Брендан Шауб: «Сделка с Нганну — это катастрофа для PFL»

Бывший боец UFC, аналитик Брендан Шауб не верит, что PFL отобьет деньги, потраченные на сделку с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«С точки зрения бизнеса эта сделка великолепна для Франсиса Нганну, для PFL — это катастрофа, — сказал Шауб на своем подкасте. — Я не хочу, чтобы заголовки газет были такими: «Шауб ненавидит Франсиса». Я люблю Франсиса и его агента Маркела, просто чертовски люблю этих ребят. То, что они сделали, это потрясающе, это — история. Дело в том, что у PFL нет инфраструктуры, чтобы выжать из этой сделки максимум.

Я надеюсь, что Франсис получит соперника, который будет интересен публике. Но все говорит о том, что это настоящая катастрофа для PFL. Учитывая исторические цифры, для PFL это не сработает. Франсис может провести свой первый бой и получить кучу денег, но после этого начнутся проблемы. Финансирование перестанет поступать, когда они не получат прибыли».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.