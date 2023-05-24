Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:40

Брендан Шауб: «Сделка с Нганну — это катастрофа для PFL»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший боец UFC, аналитик Брендан Шауб не верит, что PFL отобьет деньги, потраченные на сделку с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«С точки зрения бизнеса эта сделка великолепна для Франсиса Нганну, для PFL — это катастрофа, — сказал Шауб на своем подкасте. — Я не хочу, чтобы заголовки газет были такими: «Шауб ненавидит Франсиса». Я люблю Франсиса и его агента Маркела, просто чертовски люблю этих ребят. То, что они сделали, это потрясающе, это — история. Дело в том, что у PFL нет инфраструктуры, чтобы выжать из этой сделки максимум.
Я надеюсь, что Франсис получит соперника, который будет интересен публике. Но все говорит о том, что это настоящая катастрофа для PFL. Учитывая исторические цифры, для PFL это не сработает. Франсис может провести свой первый бой и получить кучу денег, но после этого начнутся проблемы. Финансирование перестанет поступать, когда они не получат прибыли».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

0
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухаммад Мокаев назвал себя «Бугименом» наилегчайшего дивизиона UFC
Новости
RSS RSS
Все новости