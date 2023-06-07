Энтони Смит с нетерпением ждет завершения карьеры Аманды Нуньес: «Мне жаль ее»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-18) объяснил, почему хочет, чтобы чемпионка женского легчайшего веса UFC Аманда Нуньес (22-5) завершила карьеру бойца.

«Это странно, что иногда я с нетерпением жду, когда Аманда Нунес завершит карьеру, — сказал Смит в эфире The MMA Hour. — Это очень странное чувство. Когда я вижу ее за неделю до боя, в этих интервью, и она тащит туда всю свою семью, а потом выходит и дерется — мне жаль ее.

Просто наслаждайся своей жизнью и веселись. Перестань заниматься всей этой ерундой. Потому что часто кажется, что она не всегда получает от выступлений удовольствие. Что ей еще нужно доказывать? Я просто с нетерпением жду, когда она сможет просто уйти и сделать что-то еще классное. Я знаю, что это звучит странно, но я говорю об этом в действительно позитивном смысле. Я просто хочу, чтобы она была счастлива».

Нуньес подерется с пятым номером рейтинга Ирен Алданой (14-6), которая идет на серии из двух побед. Поединок состоится 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.