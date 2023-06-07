Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:18

Бенил Дариуш: «Либо я убью Оливейру, либо он убьет меня»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) предполагает, что исход его боя с экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (33-9) решится в первых трех раундах.

«С парнем вроде Чарльза не нужно пять раундов, — подчеркнул Дариуш в интервью изданию BJ Penn. — Посмотрите на его бои. Он либо убивает, либо его убивают в первых трех раундах, так что я не думаю, что нам действительно нужно пять раундов, но я бы не возражал, если бы бой продлился всю дистанцию. Пятираундовые поединки с такими соперниками, как Арман Царукян и Матеуш Гамрот, имеют больше смысла.
Мы с Чарльзом собираемся выйти и сделать свое дело. Вот как я это вижу: убить или быть убитым. Либо я убью Чарльза, либо он убьет меня. Другого не дано».

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

0
Читайте также
Украинку освистали после поражения от Соболенко. Причина — поведение Свитолиной
Гарантирует ли отказ от спортивного гражданства России попадание в зарубежные сборные?
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Том Харди завоевал золото на соревнованиях по джиу-джитсу в Великобритании
Новости
RSS RSS
Все новости