Титульный бой Бусурманкула признан лучшим на турнире EFC 38

Как сообщает пресс-служба Eagles FC, титульный бой представителя Киргизии Бусурманкула Абдибаита и россиянина Руслана Яманбаева признан «Лучшим выступлением вечера» на турнире EFC 38.

Это означает, что бойцы получат дополнительное денежное вознаграждение.

38 с участием Абдибаита и Яманбаева проходил 3 августа на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии. Победу нокаутом во втором раунде одержал Бусурманкул. Теперь он новый чемпион EFC в полулегком весе.