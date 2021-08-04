Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Титульный бой Бусурманкула признан лучшим на турнире EFC 38

23:35

Как сообщает пресс-служба Eagles FC, титульный бой представителя Киргизии Бусурманкула Абдибаита и россиянина Руслана Яманбаева признан «Лучшим выступлением вечера» на турнире EFC 38.

Это означает, что бойцы получат дополнительное денежное вознаграждение.

38 с участием Абдибаита и Яманбаева проходил 3 августа на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии. Победу нокаутом во втором раунде одержал Бусурманкул. Теперь он новый чемпион EFC в полулегком весе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Это провокация? Я в такие совпадения не верю». Российские синхронистки и тренер — о новой накладке с музыкой на Олимпиаде
Руй Витория о «Спартаке»: «Когда ситуация нестабильна, работать сложно»
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
Руй Витория: «Буду работать в «Спартаке» независимо от того, кто будет рядом»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд