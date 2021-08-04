Титульный бой Бусурманкула признан лучшим на турнире EFC 38
23:35
Как сообщает пресс-служба Eagles FC, титульный бой представителя Киргизии Бусурманкула Абдибаита и россиянина Руслана Яманбаева признан «Лучшим выступлением вечера» на турнире EFC 38.
Это означает, что бойцы получат дополнительное денежное вознаграждение.
38 с участием Абдибаита и Яманбаева проходил 3 августа на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии. Победу нокаутом во втором раунде одержал Бусурманкул. Теперь он новый чемпион EFC в полулегком весе.
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