Волков проведет бой против Тыбуры на UFC 267

Российский боец ММА Александр Волков проведет поединок против поляка Марчина Тыбуры. Их бой пройдет на турнире UFC 267, сообщает MMA Fighting. Соревнования пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) 30 октября.

Главным поединком турнира станет бой Яна Блаховича и Гловера Тейшеры. Еще один российский боец Петр Ян проведет реванш против Алджамейна Стерлинга. Россиянин Ислам Махачев сразится с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом.

32-летний Волков провел 42 поединка в ММА и одержал 33 победы при девяти поражениях. У 35-летнего Тыбуры 27 поединков, 21 победы и шесть поражений.