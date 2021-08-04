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Волков проведет бой против Тыбуры на UFC 267

4 августа 2021, 23:59
Марчин Тыбура (справа). Фото Zuffa LLC
Марчин Тыбура (справа). Фото Zuffa LLC
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Российский боец ММА Александр Волков проведет поединок против поляка Марчина Тыбуры. Их бой пройдет на турнире UFC 267, сообщает MMA Fighting. Соревнования пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) 30 октября.

Главным поединком турнира станет бой Яна Блаховича и Гловера Тейшеры. Еще один российский боец Петр Ян проведет реванш против Алджамейна Стерлинга. Россиянин Ислам Махачев сразится с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом.

32-летний Волков провел 42 поединка в ММА и одержал 33 победы при девяти поражениях. У 35-летнего Тыбуры 27 поединков, 21 победы и шесть поражений.

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