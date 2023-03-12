Махно считает, что у Яна есть проблемы в психологии

Российский боец смешанного стиля Алексей Махно прокомментировал поражение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Думаю, что это в большей степени психологически тяжело. Действительно, три поражения подряд. Но, послушайте, было же много примеров, когда бойцы оправлялись после и не такого. Многие пацаны начинали с ряда поражений, а потом добивались успеха. Все в руках Петра. Надо, наверное, чуть поработать головой, немного прийти в себя, отвлечься, перестроиться. Все понимают, что это боец высочайшего уровня — думаю, здесь проблема в психологии», — приводит слова Махно «Газета.Ru».

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.