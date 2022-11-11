Арутюнян анонсировал бой Дацика против Якубова

Основатель российской бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал о бое Вячеслава Дацика и Ильяса Якубова.

«10 декабря вас ждет супер противостояние «чеченский борз» Ильяс Якубов выйдет в клетку против «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика. Это будет бой стилей, я всегда за что-то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей. Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние, все мы знаем, как Дацик идет вперед и рубится, а Ильяс Якубов не из тех кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящие зрелище» — рассказал Артур Арутюнян.

На данный момент Ильяс Якубов провел профессиональных боев ММА: 14, из которых победил 10 и проиграл 4.

На счету Дацика — 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провел семь схваток: пять выиграл, три проиграл.