Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 ноября, 15:32

Арутюнян анонсировал бой Дацика против Якубова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Основатель российской бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал о бое Вячеслава Дацика и Ильяса Якубова.

«10 декабря вас ждет супер противостояние «чеченский борз» Ильяс Якубов выйдет в клетку против «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика. Это будет бой стилей, я всегда за что-то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей. Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние, все мы знаем, как Дацик идет вперед и рубится, а Ильяс Якубов не из тех кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящие зрелище» — рассказал Артур Арутюнян.

На данный момент Ильяс Якубов провел профессиональных боев ММА: 14, из которых победил 10 и проиграл 4.

На счету Дацика — 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провел семь схваток: пять выиграл, три проиграл.

Вячеслав Дацик
0
Читайте также
На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев рассказал, получится ли у Федора Емельяненко запретить поп-ММА

Тищенко объяснил, за счет чего Минеев должен победить Родригеса
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости