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Тимур Валиев: «Зелим Имадаев сказал мне, что оставил ММА. Занимается собой, семьей, другими делами»

19:17
Зелим Имадаев. Фото Getty Images
Зелим Имадаев. Фото Getty Images
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Боец легчайшего веса UFC Тимур Валиев сообщил, что бывший боец промоушена Зелим Имадаев закончил карьеру.

«Зелим мне говорил, что он оставил, — сказал Валиев в интервью Instagram Игоря Лазорина. — Сейчас занимается собой, семьей, другими делами. Не получилось, да [реализоваться]. Поспешил Зелим, дал жару сразу. Хотя, думаю, второй бой он дрался хорошо, выигрывал. Но поспешил чуть. Опыта не хватило, такое бывает. Опять-таки это же бои, это ерунда, это что такое? Это ни о чем не говорит. Есть вещи намного важнее в жизни, за которые мы должны цепляться и которые должны ценить. А выйти и проиграть кому-то — это мелочи».

Имадаев пришел в UFC непобежденным бойцом (8-0) в апреле 2019-го. В североамериканском промоушене он проиграл три поединка подряд и был уволен.

По ходу карьеры в UFC Имадаев запомнился многим болельщикам провокациями в адрес соперников (дал пощечину Мишелю Перрейре на взвешивании), а также историей, когда его выгнали из зала Xtreme Couture за слишком жесткую работу в спаррингах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/igorkakdela_official/

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Никита Горшенин все материалы автора
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