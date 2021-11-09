Тимур Валиев: «Зелим Имадаев сказал мне, что оставил ММА. Занимается собой, семьей, другими делами»

Боец легчайшего веса UFC Тимур Валиев сообщил, что бывший боец промоушена Зелим Имадаев закончил карьеру.

«Зелим мне говорил, что он оставил, — сказал Валиев в интервью Instagram Игоря Лазорина . — Сейчас занимается собой, семьей, другими делами. Не получилось, да [реализоваться]. Поспешил Зелим, дал жару сразу. Хотя, думаю, второй бой он дрался хорошо, выигрывал. Но поспешил чуть. Опыта не хватило, такое бывает. Опять-таки это же бои, это ерунда, это что такое? Это ни о чем не говорит. Есть вещи намного важнее в жизни, за которые мы должны цепляться и которые должны ценить. А выйти и проиграть кому-то — это мелочи».

Имадаев пришел в UFC непобежденным бойцом (8-0) в апреле 2019-го. В североамериканском промоушене он проиграл три поединка подряд и был уволен.

По ходу карьеры в UFC Имадаев запомнился многим болельщикам провокациями в адрес соперников (дал пощечину Мишелю Перрейре на взвешивании), а также историей, когда его выгнали из зала Xtreme Couture за слишком жесткую работу в спаррингах.