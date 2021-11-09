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Чендлер опасается показывать свое лицо сыну после боя с Гэтжи

18:45
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Американский боец UFC Майкл Чендлер не показывает свое лицо сыну после боя с Джастином Гэтжи.

«Майкл Чендлер с юмористической зарисовкой во время восстановления после UFC 268», — написано в Twitter.

В минувшие выходные на UFC 268 в Нью-Йорке 35-летний Чендлер уступил единогласным судейским решением Джастину Гэтжи (29-28, 29-28, 30-27). После поединка оба спортсмена были госпитализированы.

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