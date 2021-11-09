Чендлер опасается показывать свое лицо сыну после боя с Гэтжи
18:45
Американский боец UFC Майкл Чендлер не показывает свое лицо сыну после боя с Джастином Гэтжи.
«Майкл Чендлер с юмористической зарисовкой во время восстановления после UFC 268», — написано в Twitter.
В минувшие выходные на UFC 268 в Нью-Йорке 35-летний Чендлер уступил единогласным судейским решением Джастину Гэтжи (29-28, 29-28, 30-27). После поединка оба спортсмена были госпитализированы.
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