Чендлер опасается показывать свое лицо сыну после боя с Гэтжи

Американский боец UFC Майкл Чендлер не показывает свое лицо сыну после боя с Джастином Гэтжи.

«Майкл Чендлер с юмористической зарисовкой во время восстановления после UFC 268», — написано в Twitter.

Michael Chandler with the comedy relief during his post #UFC268 recovery ?



(via @MikeChandlerMMA) pic.twitter.com/XlRK7jgIfv — ESPN MMA (@espnmma) November 9, 2021

В минувшие выходные на UFC 268 в Нью-Йорке 35-летний Чендлер уступил единогласным судейским решением Джастину Гэтжи (29-28, 29-28, 30-27). После поединка оба спортсмена были госпитализированы.