Тимур Никулин рассказал, вернется ли он в Hardcore

Известный по выступлениям в кулачных боях боец Тимур Никулин сообщил, что готов вернуться в Hardcore ради поединков с тремя бойцами: Максимом Дивничем, Мухамедом Калмыковым и Хамзатом Куриевым.

«Ради трех людей я бы вернулся на Hardcore. Думаю, что Анатолий Сульянов тоже уже соскучился по мне. У меня там просто три незаконченных дела, — это Дивнич, Калмыков и Хамзат Маэстро. Надо эти дела закрыть. Насколько я знаю, сейчас уже есть Hardcore Boxing, поэтому именно с этими ребятками надо дела закрыть, чтобы расставить точки над «i». Вот как раз за тремя боями можно пойти, а там уже дальше видно будет».

Никулин следующий поединок должен был провести по правилам бокса против действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) 12 июня в Москве на «ВТБ-арене», однако бой был отменен.