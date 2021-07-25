Сехудо открыт к реваншу с Диллашоу: «Легкие деньги для меня»

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо, похоже, совсем не впечатлен выступлением Ти Джея Диллашоу в поединке против Кори Сандхагена.

Сехудо решил обратиться к своему бывшему сопернику Диллашоу после его победы над опасным топом Сандхагеном.

«Легкие деньги для меня! В прошлый раз я был щедр, когда побил его всего за 32 секунды. Но в следующий раз я уже не буду столь щедр», — написал Сехудо в Twitter.

Easy money for me! I was generous to give him a 32 second beat down. I won't be so generous next time! #bendtheknee ??? https://t.co/RADDFpoLEv — Henry Cejudo (@HenryCejudo) July 25, 2021

Диллашоу победил Сандхагена раздельным решением судей в главном событии турнира UFC on ESPN 27, который завершился в ночь на 25 июля в Лас-Вегасе. Для Ти Джея это был первый бой с января 2019 года, так как отбывал двухгодичную дисквалификацию за употребление допинга перед встречей с Сехудо.

Как отметил Сехудо, в январе 2019 года он нокаутировал Диллашоу всего за 32 секунды. Бой проходил в наилегчайшем весе.