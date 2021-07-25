Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Сехудо открыт к реваншу с Диллашоу: «Легкие деньги для меня»

11:19
Генри Сехудо. Фото Instagram
Генри Сехудо. Фото Instagram
Теги:

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо, похоже, совсем не впечатлен выступлением Ти Джея Диллашоу в поединке против Кори Сандхагена.

Сехудо решил обратиться к своему бывшему сопернику Диллашоу после его победы над опасным топом Сандхагеном.

«Легкие деньги для меня! В прошлый раз я был щедр, когда побил его всего за 32 секунды. Но в следующий раз я уже не буду столь щедр», — написал Сехудо в Twitter.

Диллашоу победил Сандхагена раздельным решением судей в главном событии турнира UFC on ESPN 27, который завершился в ночь на 25 июля в Лас-Вегасе. Для Ти Джея это был первый бой с января 2019 года, так как отбывал двухгодичную дисквалификацию за употребление допинга перед встречей с Сехудо.

Как отметил Сехудо, в январе 2019 года он нокаутировал Диллашоу всего за 32 секунды. Бой проходил в наилегчайшем весе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады в Токио
"КамАЗ" раздавил легковушку в Подмосковье, погибли четыре человека
Каким одним словом можно описать каждый знак зодиака
В ВОЗ заявили о возможном исчезновении трех видов рака в ближайшее время
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд