«Теперь я могу выбирать. Ты не будешь драться со мной». Гэтжи ответил Конору

Американский боец ММА, временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на недавние требования Конора Макгрегора. Ирландец пообещал «убить» американца в октагоне и гарантировал, что следующим встретится с ним.

— Он теряет свое влияние, — цитирует ESPN Гэтжи. — Я не о широкой публике, а о бойцах. Прямо сейчас все карты не у него. Я поставил себя в отличное положение. Теперь я могу выбирать между Хабибом и Конором. Если бы я хотел драться с Конором прямо сейчас, то дрался. Поверьте мне. Но я не хочу.

Мне нечего ему сказать. Ты не будешь драться со мной, если только не произойдут сумасшедшие обстоятельства, когда Хабиб не сможет драться. Тогда мы будем драться. Это единственный выход. Дана Уайт смеялся всякий раз, когда ему говорили, что Конор заявляет, что у него будет бой со мной. Он сказал: «Нет, Гэтжи будет биться с Хабибом». Конор все еще стоит всех денег в этой игре, это правда. Но он теряет влияние.

В ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 Гэтжи победил другого американского бойца, Тони Фергюсона, и стал временным чемпионом организации в легком весе. Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но из-за пандемии коронавируса он не смог покинуть пределы России, в связи с чем поединок сорвался.

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