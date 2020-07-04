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Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан для похорон

01:33

Тело заслуженного тренера Абдулманапа Нурмагомедова в пятницу вечером доставили в Дагестан. Как сообщает ТАСС, самолет встречали близкие родственники. Отца чемпионаа UFC Хабиба Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул, куда тело доставят на автомобиле.

Напомним, Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию в апреле. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли из Дагестана в Москву. По сообщениям СМИ, специалист дважды впадал в кому.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8884381

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