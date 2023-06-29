Тедди Атлас: «Топурия напоминает мне Волкановски»

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас высоко оценил навыки Илии Топурии (14-0) в бою с Джошем Эмметом (18-4).

«Топурия немного напоминает мне Волкановски, потому что он очень техничен, — сказал Атлас в подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas. — В бою с Эмметом он всегда держал себя в руках. Он никогда не опережал события, никогда не был безрассуден.

Как я уже сказал, он техничный, собранный ударник, у которого хороший тайминг, он хорошо использует свой джеб для нанесения ударов и контроля дистанции. Топурия был спокоен, собран. Он заставил Эмметта работать в гораздо более быстром темпе, чтобы сохранить бой, затрачивая много энергии и бензина. Топурия был осторожно-агрессивен, он постоянно искал контратаки, провел несколько действительно хороших контратак».

Топурия победил Эммета единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.